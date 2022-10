Hausdurchsuchungen bei früherer Spitze der FPÖ Graz

Beim ehemaligen Grazer FPÖ-Vizebürgermeister Mario Eustacchio, dem früheren Klubobmann Armin Sippel, dem ehemaligen Finanzreferent Matthias Eder sowie weiteren Verdächtigen haben Samstagvormittag Hausdurchsuchungen stattgefunden. Wie die Staatsanwaltschaft Klagenfurt, die die Ermittlungen in der Finanz-Causa der Grazer Blauen führt, einen Bericht der "Kleinen Zeitung" bestätigte, wird bei insgesamt zwölf Adressen gesucht. Darunter auch in Vereinshäusern von Burschenschaften.

"Ja, die Hausdurchsuchungen sind noch am Laufen", bestätigte Markus Kitz von der Anklagebehörde zu Mittag. Im Frühjahr haben die Klagenfurter Juristen den Fall rund um die erklärungsbedürftigen Finanzflüsse bei den Freiheitlichen in Graz übernommen. Seither seien die zur Verfügung gestellten Dokumente und mögliche Beweise gesichtet worden. "Wir hatten aber den Verdacht, dass es noch weitere Unterlagen geben könnte. Daher haben wir nun die Hausdurchsuchungsaktion geplant", so Kitz.