Hausbau, Unikate aus Holz und Sieger

Lehrlinge der vierten Klassen der Landesberufsschule Dornbirn 1 demonstrierten eindrucksvoll ihr Können.

Dornbirn. Gute Noten und viel Lob gab es am letzten Freitagnachmittag an der Landesberufsschule Dornbirn 1. Direktor Günther Ritter begrüßte im Saal der Schule die Lehrlinge und ihre Familien, die Lehrer, Vertreter der Lehrbetriebe und zahlreiche weitere Gäste, die auf die Präsentationen sehr gespannt waren. „Im 4. Lehrjahr der Zimmereitechniker und der Tischlereitechniker ist der Unterricht stark projektorientiert. Die Schüler arbeiten größtenteils eigenverantwortlich und der Lehrer ist ihr Coach“, informierte Direktor Ritter.

Erstmals an dieser Schule beendeten fünf Schüler das 4. Lehrjahr im Beruf Zimmereitechniker. In zwei Gruppen präsentierten sie das Ergebnis ihrer Projektarbeiten zum vorgegebenen Motto „Einfamilienhaus in Massivholzbauweise“. Die Lehrlinge begeisterten mit dem Gelernten, überzeugten mit der Umsetzung am Modell und überraschten mit der professionellen Präsentation. Vorangegangen waren unter anderem das Brainstorming, die Erstellung des Zeitplans und die 3D Planung für die räumliche Vorstellung. „Wir konnten auch jeden Lehrer anderer Sparten befragen“, schilderte Elias Mathis den Vorteil des fächerübergreifenden Arbeitens an der Schule. Überzeugt von der guten Arbeit, vom praktischen Können und Fachwissen der Lehrlinge zeigten sich auch Franz Josef Winsauer, Landesschulinspektor für Berufsschulen, Stadtrat Guntram Mäser sowie Hubert Sigg, Obmann-Stv. der Landesinnung für Tischler und Holzgestalter. „Generell gilt, dass während der Arbeit getrost Fehler passieren dürfen“, sagte Direktor Ritter. „Denn auch dabei kann man viel lernen.“