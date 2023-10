Haus-Rucker-Co im Linzer Lentos

Vor drei Jahren hatte Architekt Günter Zamp-Kelp seinen Vorlass, ein umfangreiches Archiv der Künstlergruppe Haus-Rucker-Co, an das Lentos Linz übergeben. Erstmals gibt das Kunstmuseum mit "Atemzonen" bis 25. Februar 2024 nun Einblicke in die 537 Einzelwerke der österreichischen Architekturavantgarde.

Die vom Künstlerkollektiv aufgegriffenen Themen wie Umweltzerstörung würden bis heute "die anhaltende Relevanz" dessen Schaffens verdeutlichen, hieß es in den Unterlagen zur Pressekonferenz der Ausstellung, die Zamp-Kelp selbst architektonisch gestaltet hat. Dazu teilt er den 800 Quadratmeter großen Ausstellungsraum mit sieben szenischen Paravents in sechs Bereiche: "Klimakontrolle", "Progressives Wohnen", "Stadtnatur", "Kosmos Vanilla", "Geschichten vom Raum" und "Orte der Kommunikation".

Darin sind prominente Projekte der Gruppe wie 'Ballon für Zwei' (1967), eine pneumatische Blase, oder 'Pneumacosm' (1967), der Entwurf für eine visionäre Megastadt, zu sehen. Auch die Siebdruckserie 'Haus-Rucker-Co on Broadway' (1972), fünf Blätter, auf denen mit Fotomontagen die Projektion klimakontrollierter "architektonischer Implantate" auf ungenützten Dachflächen und Freiräumen am berühmten Platz in New York visualisiert wurde, zeigt die Schau.