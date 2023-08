Das Original in Wien als Vorbild für "Haus der Musik" in China

Das Original in Wien als Vorbild für "Haus der Musik" in China ©APA/THEMENBILD

Das Original in Wien als Vorbild für "Haus der Musik" in China ©APA/THEMENBILD

Haus der Musik eröffnet in China nach Wiener Vorbild

Nach dem erfolgreichen ersten Lizenzierungsprojekt in Puebla, Mexiko (von 2015 bis 2022), hat das Haus der Musik Wien, ein Museum der Wien Holding, nun die Zusammenarbeit mit Chinas größtem Konzertveranstalter WU Promotion begonnen. In der chinesischen Stadt Yanguan wird 2024 ein Haus der Musik nach Vorbild des Wiener Originals eröffnet, wie die Rathauskorrespondenz am Mittwoch berichtet.

Wu Promotion sei als größter Promoter und Veranstalter klassischer Musik in Asien bekannt und habe sich den kulturellen Austausch auf die Fahnen geschrieben, hieß es. Seit über 30 Jahren arbeite Wu Promotion mit bedeutenden Orchestern, Opernhäusern, Ballettkompanien und Theatern der Welt zusammen.

Der Lizenzierungsvertrag zwischen WU Promotion und dem Haus der Musik soll die Eröffnung von Museen nach Wiener Vorbild in China sowie in weiteren asiatischen Ländern ermöglichen. "Das Pilotprojekt ist bereits auf Schiene und steht kurz vor der Realisierung: Das erste Haus der Musik wird in der historischen Stadt Yanguan (Haining City), 150 km südwestlich von Shanghai, im Herbst 2024 eröffnet", berichtete das Rathaus.

Das Haus der Musik als Lizenzgeber stellt den gesamten Inhalt des interaktiven Musikerlebnismuseums zur Verfügung, der im ersten Haus der Musik in China auf einer Gesamtfläche von annähernd 5.000 Quadratmetern präsentiert werden soll. In Zusammenarbeit mit dem Wiener Architekturbüro Chalabi Architekten & Partner wird daran gearbeitet, die speziellen Features aus dem Haus der Musik zu präsentieren. Ziel sei es, auch die Atmosphäre und die Vielseitigkeit der Musikstadt Wiens einzufangen und erfahrbar zu machen.

"Eine Erfolgsgeschichte von 23 Jahren mit über fünf Millionen Besucherinnen und Besuchern spricht für sich: Die interaktiven Ausstellungsbereiche und einzigartigen Installationen im Haus der Musik ermöglichen neue, innovative Zugänge zum Thema Musik", wird Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) zitiert.