Haus der Geschichte - Nobelpreisträger Kandel hält Festrede

Der 88-jährige Neurowissenschafter und Nobelpreisträger Eric Kandel hält am 10. November bei der Eröffnung des "Haus der Geschichte Österreich" (hdgö) die Festrede. Der offizielle Eröffnungsfestakt findet nicht im neuen Museum, sondern im Camineum der Österreichischen Nationalbibliothek statt und wird auf den Heldenplatz live übertragen. Dort gibt es von 13 bis 21 Uhr ein Eröffnungsfest.

In den Räumlichkeiten des hdgö kann die Eröffnungsausstellung “Aufbruch ins Ungewisse – Österreich seit 1918” am 10. November von 11 bis 21 Uhr bei freiem Eintritt besucht werden, am 11. und 12. November ist die Schau von 10 bis 18 Uhr gratis geöffnet. Eventuelle Wartezeiten sollten einkalkuliert werden, schließlich sind behördlicherseits nur 240 Besucher gleichzeitig in der Ausstellung zugelassen.