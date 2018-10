Haus der Geschichte in NÖ zählte bisher 100.000 Besucher

Das Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich hat seit Eröffnung im September des Vorjahres 100.000 Besucher verzeichnet. Rund 1.400 Führungen habe es bisher gegeben, davon 760 interaktive Vermittlungsprojekte mit Schulen, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) in einer Pressekonferenz mit Geschäftsführer Matthias Pacher und dem wissenschaftlichen Leiter Christian Rapp am Dienstag.

“Die Planungen, Ziele und Erwartungen wurden bei weitem erfüllt”, betonte Mikl-Leitner, die das Haus der Geschichte in St. Pölten – das erste Österreichs – als “Kompetenzzentrum für unsere Geschichte, ein Kompetenzzentrum für Zeitgeschichte” bezeichnete. Es handle sich um ein “Museum auf international hohem Niveau” mit einer guten Reputation auch im Ausland. Das Haus der Geschichte erfülle die Funktion einer Drehscheibe bzw. Plattform für Geschichtsvermittlung, verwies Geschäftsführer Pacher auf mehr als 40 Veranstaltungen, darunter das Zeitzeugen-Forum “Erzählte Geschichte” mit Gästen wie dem Holocaust-Zeitzeugen Marko Feingold, Widerstandskämpferin Käthe Sasso oder Schriftsteller Peter Turrini.

In puncto Kooperationen nannte Rapp die Ausstellung “1848 – Die vergessene Revolution”, die in Zusammenarbeit mit dem Verein für Geschichte der ArbeiterInnenbewegung und dem Österreichischen Staatsarchiv entstand und bis Ende Oktober im Palais Niederösterreich in Wien zu sehen ist. Mitte Oktober startet ein Programmschwerpunkt zum Thema Frauenwahlrecht, bei dem unter anderem mit der Österreichischen Gesellschaft für Zeitgeschichte zusammengearbeitet wird.