Hauptverbands-Chef fordert "Chance für Selbstverwaltung"

Der Chef des Hauptverbands der Sozialversicherungen, Alexander Biach, hofft bei der Kassenreform noch auf Änderungen. Die Regierung solle der Selbstverwaltung "eine faire Chance" geben, sagte Biach am Dienstag anlässlich der 12. Sozialstaatsenquete von Hauptverband und WIFO in Wien. Für "diskussionswürdig" hält Biach die Direktwahl der Sozialversicherungs-Funktionäre nach deutschem Vorbild.

Unklar ist sowohl für Biach als auch für WIFO-Chef Christoph Badelt, wie die Regierung auf die behaupteten Einsparungen von einer Milliarde Euro durch die Kassenfusion kommt. Für ihn stehe fest, dass jede organisatorische Veränderung zunächst einmal Mehrkosten bringe und längerfristig dann Effizienzvorteile haben könne, sagte Badelt – aber: “Eine exakte Berechnung in dieser Größenordnung liegt nicht vor.” Und Biach betonte zwar, dass die Sozialversicherung natürlich bestrebt sei, ihre im Europavergleich niedrigen Verwaltungskosten weiter zu senken. An den Berechnungen im Gesetzentwurf der Regierung sei er aber nicht beteiligt gewesen.

Apropos: Biach begrüßte zwar das Bekenntnis der Regierung zur Beibehaltung der Selbstverwaltung in den Krankenkassen. Er hofft aber, dass bis zum Beschluss der Reform im Dezember noch Änderungen erfolgen werden. Insbesondere lehnt er das geplante Rotationsprinzip an der Spitze des Dachverbandes der Krankenkassen ab. Damit hätte der neue Hauptverband nämlich sieben Vorsitzende in fünf Jahren. Eine kontinuierliche Führung wäre damit unmöglich. “Das ist keine faire Chance für die Selbstverwaltung und ich würde bitten, das zu überdenken”, so Biach.