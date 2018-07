Hauptpreis des Karlsbader Filmfestivals an Holocaust-Drama

Der Hauptpreis des 53. internationalen Filmfestivals im tschechischen Karlsbad (Karlovy Vary) geht nach Rumänien. Regisseur Radu Jude nahm für einen historischen Spielfilm über das Massaker von Odessa am Samstag den Kristallglobus für den besten Film entgegen.

Bei dem Massaker vom Oktober 1941 hatten rumänische Besatzungstruppen etwa 25.000 Juden ermordet. Rumänien war damals ein Verbündeter des nationalsozialistischen Deutschlands. Der Film “Imi este indiferent daca in istorie vom intra ca barbar” – übersetzt etwa “Mir ist es egal, dass wir in die Geschichte als Barbaren eingehen” – hatte in Karlsbad (Karlovy Vary) seine Weltpremiere.