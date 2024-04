"Häuptling Abendwind" nahm Rabenhof-Publikum im Sturm

Dieser "Häuptling Abendwind" ist kein sanftes Lüfterl: Ab der ersten Sekunde ihres Intro-Raps macht Musikerin und Poetry Slammerin Yasmin Hafedh aka Yasmo im Wiener Rabenhof deutlich, dass ihr Zugriff auf das 1862 uraufgeführte Nestroy-Stück ein radikaler ist. Der mit Pause zweistündige Abend ist mehr Musikperformance als Theateraufführung und trifft doch die Essenz der Vorlage. Das Premierenpublikum am Mittwoch wurde vor allem vor der Pause vom Abendwind mitgerissen.

Es ist eine Unternehmung ganz nach dem Erfolgsrezept des Gemeindebautheaters der Herzen, und es verwundert sehr, wie wenig Vorstellungen davon vor der Sommerpause angesetzt sind. Yasmo entdeckt in ihrer Bearbeitung, wie viele heutige Themen in der Geschichte der zwei kannibalischen Inselvölker stecken, denen die Liebe durch den Magen geht und alles Fremde sauer aufstößt. Die Häuptlinge Abendwind und Biberhahn sehen sich gezwungen, sich gegen die sich ankündigende Zivilisation zu verbünden, die ihnen lieb gewordene Traditionen wie den Verzehr von Menschenfleisch ebenso zu nehmen droht wie ihre Ressourcen an frischem Trinkwasser und glänzendem Gold.