Hauptausschuss verlängert Lockdown im Osten bis 25. April

Der Hauptausschuss des Nationalrats hat am Freitag die Verlängerung des "harten" Lockdowns in der Ostregion bis zum 25. April genehmigt. Neben ÖVP und Grünen stimmte laut Parlamentskorrespondenz auch die SPÖ der entsprechenden (mittlerweile neunten) Novelle der Covid-19-Schutzmaßnahmenverordnung zu. Die bereits angekündigte Verlängerung bis zum 2. Mai bedarf eines gesonderten Beschlusses, da die Ausgangsbeschränkungen jeweils nur für maximal zehn Tage verhängt werden dürfen.

Im Burgenland darf der Handel wie vorgesehen bereits wieder am 19. April öffnen, ebenso Friseure und körpernahe Dienstleister. Auch die 24-stündigen Ausgangsbeschränkungen enden dort mit 19. April und gelten von da an nur noch in Wien und Niederösterreich.

Kogler merkte zudem an, dass es gemäß Verordnung jedenfalls nicht erlaubt sei, dass Wiener zum Shoppen ins Burgenland fahren. Dies werde ohne Unterschied zur Situation in anderen Gebieten - etwa in der Grenzregion Niederösterreich-Steiermark - auch kontrolliert. Zur Lage in Vorarlberg meinte der Vizekanzler, dass der R-Faktor darauf hinweise, dass die Infektionszahlen dort nach oben gehen werden, während sie in anderen Bundesländern sinken. Halte dieses Auseinanderdriften an, könne das "irgendwann einmal" zum Problem werden.