Hasta la vista, Baby! - Musikwanderung auf Arnies Spuren

Fast ist sie bei der Styriarte schon zur Tradition geworden: Die beliebte Musikwanderung fand dieses Jahr unter dem Motto "Hasta la vista, Baby!" in Thal bei Graz statt und war, wie der Titel unschwer vermuten ließ, dem großen Sohn dieser Gemeinde gewidmet: Arnold Schwarzenegger. Auf einer rund sieben Kilometer langen Strecke mit Ausgangspunkt Thalersee wurde an vier Stationen klangliche Labung geboten, die sich verschiedenen Aspekten der Person Schwarzeneggers widmete.

Den Anfang machten - gestartet wurde am Samstagvormittag nacheinander in drei Gruppen - nach einer guten halben Stunde Fußmarsch die Citoller Tanzgeiger im Garten des malerisch gelegenen Schloss Hardt. Dieses musikalische Familienunternehmen rund um Geiger Hermann Härtel ist Musikinteressierten als Garant für hochqualitative Volksmusik bekannt. In einer knappen Viertelstunde wurde hier eingedenk Arnies Wurzeln allerlei Steirisches serviert, inklusive dem "Steirerbuam" zum Mitsingen und einem ländlichen Walzer zum Mittanzen.

An einem argwöhnischen Golfplatzaufseher vorbei ging es weiter zu Stopp Nummer zwei, der ganz im Zeichen von Schwarzeneggers Umweltengagement stand. Unter den mächtigen Ästen einer vielstämmigen Eiche musizierte hier das junge Trio Raiz de Lis, das sich - passend zur Thematik Abholzung des Amazonas - an brasilianischer Musik orientiert. Neben Antonio Carlos Jobims Klassiker "Wave" überraschten Tobias Kochseder (Akkordeon), Eduardo Antiao (Cello) und Sängerin Christine Moik mit einer stimmigen Version von Billie Eilish' Klimawarnlied "All Good Girls Go To Hell".