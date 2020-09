Hass im Netz: Edtstadler erwartet Finalisierung diese Woche

Das breit verhandelte Gesetzespaket gegen "Hass im Netz" soll voraussichtlich diese Woche finalisiert werden. "Es ist weitestgehend fertig. Es geht nur mehr um minimale Feinschliff-Legistik", sagte Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) am Rande des Forum Alpbach zur APA. Die Reform des Amtsgeheimnisses wird laut Edtstadler aber noch dauern.

Die grundsätzlichen Maßnahmen zu "Hass im Netz" sind im Wesentlichen aus dem Regierungsprogramm bekannt, die Detailausarbeitung hat aber länger gedauert als gedacht. So will Edtstadler die Social Media-Plattformen bei der Löschung hetzerischer und beleidigender Inhalte stärker in die Pflicht nehmen. Im Strafrecht will Zadic außerdem den Verhetzungs-Tatbestand verschärfen, damit auch die Hetze gegen Einzelpersonen (nicht nur gegen Bevölkerungsgruppen) verfolgt werden kann.