Hasenhüttl-Truppe nach 2:0 gegen Newcastle Tabellenführer

Dritter Sieg in Folge für Southampton

Dritter Sieg in Folge für Southampton ©APA (AFP/POOL)

Dritter Sieg in Folge für Southampton ©APA (AFP/POOL)

Für Southampton läuft es in der englischen Fußball-Premier-League weiterhin nach Wunsch. Das Team des steirischen Trainers Ralph Hasenhüttl setzte sich am Freitagabend zu Hause gegen Newcastle United mit 2:0 durch und übernahm dank des dritten Sieges in Folge zumindest für einen Tag die Tabellenführung. Von den jüngsten sechs Spielen ohne Niederlage konnten die "Saints" gleich fünf gewinnen. Für die Tore sorgten Che Adams (7.) und Stuart Armstrong (82.).

Southampton führt punktgleich vor Liverpool. Die "Reds" sind am Sonntag im Schlager bei Manchester City im Einsatz.