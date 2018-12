Hasenhüttl soll bei Southampton Vertrag bis 2021 erhalten

Ralph Hasenhüttl wird wohl bald als neuer Trainer des englischen Fußball-Erstligisten Southampton präsentiert. In in- und ausländischen Medien wird nicht mehr darüber spekuliert, ob der 51-jährige Steirer die Nachfolge von Mark Hughes antritt, sondern über Details berichtet. Demnach werde der Ex-Leipzig-Trainer beim Tabellen-18. der Premier League einen bis Sommer 2021 gültigen Kontrakt erhalten.

Der Waliser Hughes wurde nach nur einem Sieg in 14 Ligaspielen am Montag entlassen. Die auf einem Abstiegsplatz liegenden “Saints” sind am Mittwoch bei Tottenham zu Gast und werden dabei fix noch von Interimscoach Kelvin Davis betreut. Eine Präsentation von Hasenhüttl am Donnerstag scheint sehr wahrscheinlich.