Hase Nagobert und der Frühling

Munteres Kindersingen lockte viele kleine Besucher nach Dornbirn.

„Vor rund 35 Jahren fing alles an“, erinnert sich Gabriel von „Gauls Kinderliedern“ zurück. „Damals im Rahmen einer Kulturinitiative vom Land Vorarlberg, produzierten Rolf Aberer und ich, Lieder von anderen Künstlern“. Nach einer Zeit kam den Freunden in den Sinn eigene Lieder zu texten und produzieren. Das Vorhaben wurde zu einem Job und diesen Führen Gaul und Aberer nun schon seit den letzten drei Jahrzehnten durch. „Es bestand ein Mangel an modernen Kinderliedern. Deshalb machten wir mit unserer Idee weiter“, so Aberer. Der Bassgitarrist begleitet seinen Freund, Sänger und Darsteller Gaul bei seinen Liedern. „Die Kinder sind ganz verrückt nach Hase Nagobert und seinem Sprachfehler“, so Gaul. Denn anstatt „Guten Tag“ sagt Hase Nagobert „Guten Hase“.