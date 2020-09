Hartberg sucht vor Europacup noch die Automatismen

Die perfekte Generalprobe vor der Europacup-Premiere ist Hartberg nicht gelungen. Das 1:1 zum Bundesliga-Auftakt in Altach wollte Trainer Markus Schopp aber "gut einordnen" können. "Mit einem Punkt zum Auftakt in Altach darf man als Hartberg nicht unzufrieden sein", sagte Schopp.

Der Stürmer ortete mannschaftlich noch Aufholbedarf. "Die ganzen Automatismen funktionieren noch nicht so, wie man sich das vorstellt", erklärte Tadic auf Sky. "Ich bin aber guter Dinge, dass das in den nächsten Wochen immer besser wird."

Schon am Donnerstag wartet in Gliwice die internationale Feuertaufe. Das Zweitrunden-Duell zur Europa-League-Qualifikation wird in einer Partie entschieden, der Gegner sucht noch seine Form. Nach drei Runden ist der polnische Meisterschaftsdritte von 2019/20 noch sieglos, nach zwei 0:1-Niederlagen gab es am Samstag ein 0:0 bei Warta Posen.