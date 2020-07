Hartberg nach 0:0 im Rückspiel gegen Austria im Europacup

Der TSV Hartberg hat die historische Europacup-Chance verwertet. Die Oststeirer setzten sich im Liga-Play-off gegen Austria Wien nach einem 3:2-Hinspielsieg und einem torlosen Remis im Rückspiel in Hartberg durch. Das reife Verwalten des Vorsprungs vor leeren Zuschauerrängen wurde mit der erstmaligen Qualifikation für das internationale Geschäft belohnt.

Schon am 17. September darf Hartberg, das 2016/17 noch in der drittklassigen Regionalliga spielte, sein Europacup-Debüt geben. Die 2. Quali-Runde wird aufgrund der Coronavirus-Pandemie in einem Match entschieden. Die Austria hingegen verpasste zum vierten Mal in den jüngsten sieben Saisonen den Sprung auf die europäische Landkarte. Der violette Sturmlauf im Alles-oder-nichts-Spiel blieb aus.