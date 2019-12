Hartberg empfängt Salzburg, Rapid in der Südstadt im Einsatz

Für Red Bull Salzburg geht ein intensiver Herbst am Samstag (17.00 Uhr) mit der Auswärtspartie gegen den TSV Hartberg zu Ende. Die Mozartstädter wollen noch einmal alle Kräfte mobilisieren, um den zwei Punkte zurückliegenden LASK in der Bundesliga auf Distanz zu halten. Rapid gastiert bei der Admira, nur ein Punkt trennt die Wiener vom drittplatzierten WAC. St. Pölten empfängt Altach.

Rapid will die Chance nutzen, auf Platz drei vorzustoßen. Die Hütteldorfer benötigen dafür einen Sieg bei der zehntplatzierten Admira, der klar angepeilt wird. Die Admiraner sind als Gegner positiv in Erinnerung, die jüngsten sechs direkten Duelle endeten mit einem Rapid-Sieg, darunter das 5:0 am 15. September im Allianz Stadion. In der Vergangenheit war die Südstadt aber häufig ein schwer zu bespielender Boden für die Wiener. Nach einem Unentschieden gegen Spitzenreiter Salzburg und einem Sieg gegen Mattersburg dürfte die Admira das Match jedenfalls mit hohem Selbstvertrauen angehen.