Hartberg besiegte Sturm 2:0, Austria in Innsbruck Remis

TSV Hartberg hat in der zwölften Runde der Fußball-Bundesliga den nächsten Coup geliefert. Der Aufsteiger gewann am Samstag das Steirerderby gegen Vizemeister Sturm Graz mit 2:0 (0:0) und ist damit sogar die Nummer eins im Land. Keine Sieger gab es bei den anderen Samstag-Spielen. Wacker Innsbruck und Austria Wien trennten sich torlos, Mattersburg gegen Altach endete 1:1.

Mattersburg und Altach haben sich am Samstagabend mit einem leistungsgerechten 1:1 (0:0) getrennt. Stefan Nutz brachte die Gäste per direkt verwandelten Freistoß in Front (69.). Nicht einmal zweieinhalb Minuten später glückte Cesar Ortiz nach einer Freistoß-Flanke von Rene Renner per Kopf der Ausgleich (71.).