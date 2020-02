Harry und Meghan ziehen sich am 31. März zurück

Prinz Harry und seine Frau Meghan ziehen sich Ende März von ihren königlichen Verpflichtungen zurück. Das Paar werde ab dem 1. April keine offiziellen Termine mehr im Auftrag von Königin Elizabeth II. wahrnehmen, teilte die Sprecherin von Harry und Meghan am Mittwoch mit. Ihnen stehe auch kein Büro mehr im Buckingham-Palast zur Verfügung. Künftig werden sie offiziell von ihrer Stiftung vertreten.

Medienberichten zufolge könnten Harry und Meghan durch ihren Rückzug aus der Königsfamilie noch weitere Privilegien verlieren. Möglicherweise dürfe das Paar in Zukunft den Begriff "royal" nicht mehr in seinem Markennamen führen, berichtete die britische Nachrichtenagentur Press Association am Mittwoch aus Kreisen des Königshauses. Der Gebrauch ihres Markennamens "Sussex Royal" müsse "überprüft werden". Entsprechende Gespräche würden derzeit geführt.