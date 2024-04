Harmloses Paket bei Grazer Zeugen Jehovas sorgte für Einsatz

Ein verdächtiges Paket nahe des Königreichssaals der Zeugen Jehovas im Grazer Bezirk Eggenberg hat Donnerstagabend für einen großen Einsatz gesorgt. Sprengstoffexperten gaben aber rasch Entwarnung: Es handelte sich letztlich um ein falsch zugestelltes Paket mit Bekleidung als Inhalt. Nach der Entwarnung wurden sämtliche Absperrmaßnahmen wieder aufgehoben. Verletzt wurde niemand, hieß es am Freitag seitens der Landespolizeidirektion Steiermark.

Gegen 19.00 Uhr hatten Mitglieder der Glaubensgemeinschaft bei der Polizei angerufen und das nicht zuordenbare Paket gemeldet. Es war am Eingangsbereich abgestellt worden. Zahlreiche Streifen und die Sprengstoffexperten der Polizei rückten an und sperrten den Einsatzort großräumig ab. Dutzende Angehörige der Glaubensgemeinschaft sowie Bewohnerinnen und Bewohner umliegender Häuser brachten sich in Sicherheit. Das Rote Kreuz wurde ebenfalls vorsorglich gerufen.