Harden fehlt 76ers im Schlager gegen Bucks

Im NBA-Schlager zwischen den Milwaukee Bucks und den Philadelphia 76ers hat das Heimteam aus Wisconsin am Donnerstag (Ortszeit) einen 118:117-Sieg gefeiert. Für beide Mannschaften war es der Saisonauftakt, Bucks-Neuzugang Damian Lillard gab mit 39 Punkten und acht Assists ein starkes Debüt. Philadelphia trat ohne Basketball-Superstar James Harden an, der einen Wechsel zu einem anderen Team anstrebt.

Weil neue Regeln der NBA vorsehen, dass Starspieler bei Spielen, die landesweit im Fernsehen übertragen werden, zur Verfügung stehen, hat die NBA eine Untersuchung eingeleitet. Die Partie am Donnerstag wurde vom Sender TNT ausgestrahlt. "Wir untersuchen die Fakten rund um die Verfügbarkeit von James Harden heute Abend, um festzustellen, ob es einen anerkannten Grund für seine fehlende Teilnahme gibt", sagte Ligasprecher Michael Bass in einer Erklärung.

In der Off-season hatte Harden um einen Trade zu den Los Angeles Clippers gebeten, doch die beiden Seiten konnten sich nicht einigen. Harden stritt sich mit der Geschäftsführung der 76ers und ließ Teile der Saisonvorbereitung aus. Das Team gab in seinem Statusbericht über die Verletzen an, dass Harden wegen "Wiedereinstiegs in den Wettkampf" ausfiel.