Happy New Lehre 2020

Das Jahr 2020 ist in vielerlei Hinsicht besonders. Auch im Ausbildungsbereich hat sich viel getan. Hier die Top 4 der neuen Lehrberufe.

Was macht eigentlich ein Bauwerkabdichtungstechniker? Oder ein Hoch- bzw. Tiefbauspezialist? Welche Qualifikationen braucht man als Betonbauspezialist und welche Karriereaussichten hat ein Backtechnologe? Letzteren Beruf kann man bereits seit dem Frühjahr 2019 in Vorarlberg erlernen. Alle anderen genannten sind seit 1. Jänner 2020 Bestandteil der Lehrlingsausbildung im Ländle.

Eine dichte Gebäudehülle ist sowohl energietechnisch als auch zum Schutz vor Wassereintritt in Gebäude oder Brandgefahr von großer Bedeutung. Die Arbeit von Bauwerksabdichtungstechnikern ist daher nicht nur vielseitig, sondern sehr verantwortungsvoll. Bauwerksabdichtungstechniker richten die Baustelle ein, stellen Arbeits- und Schutzgerüste auf und bereiten die erforderlichen Materialien, Werkzeuge und Baugeräte vor. Sie führen Abdichtungsarbeiten gegen Bodenfeuchtigkeit und gegen drückendes und nicht drückendes Wasser an Dächern und anderen Gebäudeteilen aus und verarbeiten Dämmstoffe. Bauwerksabdichtungstechniker arbeiten hauptsächlich auf Baustellen an Gebäuden, insbesondere auf Dächern, sind aber auch in der Verkehrsflächenabdichtung tätig. Sie arbeiten im Team mit Berufskolleginnen und -kollegen und mit anderen Fachkräften des Baubereichs wie z.B. Dachdeckern, Spenglern, Trockenausbauern oder Maurern. Die Ausbildung dauert 3 Jahre.