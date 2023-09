Happy Birthday s’Kästle

Die Offene Jugendarbeit Hohenems (OJAH) feiert am kommenden Samstag, dem 30. September 2023, das 15-jährige Jubiläum des Jugendhauses s’Kästle und lädt alle Altbekannten als auch Interessierten zur Feier herzlich ein!

„Der Verein OJAH feiert im Jahr 2025 bereits sein 20-jähriges Vereinsjubiläum. Den Jugendlichen aber wichtiger: ihr ‚zweites Zuhause‘ feiert in diesem Jahr sein 15-jähriges Bestehen. Diesen Anlass wollen wir nutzen, um Jugendliche und ihre Geschichten sichtbar zu machen. Möglichst viele, möglichst bunt. So wie sie sind, denn genauso sind sie richtig und einzigartig. Einzigartig in ihrem Sein“, so Geschäftsführerin Samantha Bildstein.