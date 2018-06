„Happy Birthday“ liebe Umweltwoche

Bei den Schulaktionstagen in der inatura stellten die Schüler ihre Umwelt-Projekte vor.

Dornbirn. Mit einem Geburtstagsständchen für Initiatorin Ingrid Benedikt begannen und endeten heuer die Schulaktionstage im Rahmen der Umweltwoche in der inatura Dornbirn. Vor zehn Jahren organisierte sie das erste Mal in Dornbirn die WELTumWELTwoche, damals mit kunterbunten Veranstaltungen von verschiedensten Vereinen, Privatpersonen, Firmen, Schulklassen, städtischen Institutionen… „Nachdem diese Woche so ein großer Erfolg war, habe ich das Konzept dem Vorarlberger Umweltverband vorgestellt. Dieser hat damals beschlossen, das Konzept landesweit durchzuführen, seit dieser Zeit organisiere ich die Schulaktionstage in Dornbirn. Und nun feiern wir das 10-jährige Jubiläum“, erzählt Ingrid Benedikt.

Kleine und große Projekte

Zur Jubiläumsausgabe haben die Kinder und Jugendlichen erneut eine enorme Kreativität in Sachen Umwelt- und Naturschutz an den Tag gelegt. 90 Klassen aus Volks- und Mittelschulen, der Allgemeinen Sonderschule, dem BGD und dem BORG/ BRG Schoren sowie der HTL haben einzelne Aktionen oder Ganzjahresprojekte durchgeführt. Nach dem Motto: „Kleine Schätze, große Schätze“ haben sich die Klassen mit den verschiedensten Themen auseinandergesetzt.

Kinder haben sich so zum Beispiel mit der Entwicklung der Frösche beschäftigt, Bärlauch bestimmt und gesammelt, haben in Wäldern vieles entdeckt, haben Tiere auf der Wiese gesucht und Nutztiere auf dem Bauernhof betreut. Damit es den (Wild-) Bienen gut geht, haben Schulklassen Insektenhotels gebaut und Bäume im Auer Ried gepflanzt. Viele Köstlichkeiten aus der Natur wurden von den Kindern und Jugendlichen zubereitet und genüsslich verspeist. Der Umgang mit Wasser hat die Schulklassen ebenso beschäftigt wie auch der Klimawandel und die Mobilität der Zukunft. Auch das Thema Upcycling wurde von mehreren Klassen aufgegriffen: So entstanden Schmuck und Untersetzer aus Kalenderblättern, Teelichter aus Kaffeekapseln und vieles mehr.

Originelle Beiträge