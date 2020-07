Hansis Liberty

So endet die letzte Zanzenbergfantasy. Unter dem Titel „Easy Riders Rückkehr“ erblickte sie das zweifelhafte Licht der Druckbuchstabenwelt. Seither fragt sich die maskierte Welt, wie es dem Kanari wohl in Liberty ergangen ist. Wohlgemerkt, in Liberty, sprich Freiheit, nicht im Liberty. Das wäre nämlich im gleichnamigen Nachtclub mit VIP-Bar und zwei Stangen. Dort erscheinen zwar bunt gefiederte Vögel an der Tränke und picken eine Gulaschsuppe um 2 Euro. Äußerst günstig. Noch nie aber flog ein gelber Kanarienvogel namens Hansi zu.