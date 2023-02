Hannoveraner Ballettchef nach Hundekotangriff suspendiert

Nachdem er am Samstag der Tanzkritikerin der "FAZ" in einer Premierenpause Hundekot ins Gesicht geschmiert hatte, ist der Ballettdirektor der Oper Hannover von seinem Arbeitgeber suspendiert worden. "Ballettdirektor Marco Goecke hat durch seine impulsive Reaktion gegen alle Verhaltensgrundsätze der Staatsoper Hannover verstoßen", heißt es in einem Statement der Oper, das der APA vorliegt. Deshalb wird der 50-Jährige mit sofortiger Wirkung suspendiert.

Auch werde Goecke bis auf weiteres ein Hausverbot erteilt, um Ballettensemble und Staatstheater vor weiterem Schaden zu schützen. Man habe den Ballettdirektor aufgefordert, sich in den nächsten Tagen umfassend zu entschuldigen und der Theaterleitung gegenüber zu erklären. Dann werde man über weitere Schritte informieren. "Die Staatsoper Hannover ist ein offener Ort des respektvollen Miteinanders und Austausches, und wir bedauern sehr, dass unser Publikum durch diesen Vorfall gestört wurde", so Intendantin Laura Berman.

Überdies ermittelt nach dem Angriff mit Canidenfäkalien nun auch die Polizei gegen den Ballettdirektor. Es gehe dabei um den Vorwurf der Körperverletzung und Beleidigung, so eine Polizeisprecherin. Das Geschehen ereignete sich den Angaben zufolge am Samstagabend während der ersten Pause der Premiere des Ballettabends "Glaube - Liebe - Hoffnung" im Foyer der Staatsoper.

Laut Polizei erschien die 57-jährige Kritikerin anschließend auf einem Polizeirevier in der Innenstadt von Hannover und erstattete Anzeige. Die Ermittlungen in dem Fall stünden noch "am Anfang", so die Polizeisprecherin. Der Hundekot sei nicht gesichert worden. Für die Ermittler stünden nun Zeugenaussagen im Mittelpunkt. Vernehmungen hätten noch nicht begonnen.