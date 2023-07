Hangrutsch in Vorarlberg - Schutzdamm leistete ganze Arbeit

Der Ende April ins Rutschen geratene Hang im Vorarlberger Hörbranz (Bezirk Bregenz) hat sich in den vergangenen Tagen viel stärker bewegt als in den vorangegangenen Wochen. In drei Tagen ergab sich eine Rekordbewegung von zehn Metern, ein mittlerweile errichteter Schutzdamm hielt Erdmaterial auf, das ansonsten auf die unter dem Hang liegende Siedlung niedergegangen wäre. Eine akute Gefährdung der Siedlung ist vorerst nicht gegeben.

Bewegte sich der Hang im Mai noch bis zu 1,5 Meter am Tag, so waren es am Samstag fünf und am Sonntag vier Meter. "Heute liegen wir bei 1,85 Meter", so der Gemeindechef. Besonders empfindlich reagiert der Hang auf Niederschlag - ergiebige Regenfälle im April hatten zur allerersten Rutschung geführt. 39 Personen aus den Häusern der Siedlung waren vorsorglich in Sicherheit gebracht worden, in weiterer Folge mussten drei Häuser abgebrochen werden. Nach einigen Wochen mit trockenem Wetter brachte Regen den Hang in den vergangenen Tagen nun so stark in Bewegung wie nie zuvor. Die Richtung der Bewegung hat sich aber nicht verändert.