Handys und Computer zerstören den Geruchssinn

Sieben Stunden verbringen Menschen am Tag vor dem Bildschirm – vernachlässigen wir dadurch unsere anderen Sinne? Experten sind besorgt.

Charles Spence, Professor für experimentelle Psychologie an der Universität Oxford, erklärt gegenüber „The Guardian Weekly“: „Mehr als die Hälfte des Gehirns verarbeitet, was wir sehen. Aber auch der Geruchssinn ist enorm wichtig für unsere Gefühle.“ Doch der tritt wegen des verstärkten Nutzens des Seh- und Hörsinns immer weiter in den Hintergrund. Doch wenn wir nicht mehr gut riechen können, hat das auch Einfluss auf unsere anderen Sinne.