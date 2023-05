Handy verloren: Beamter lässt Wasserreservoir auspumpen

In Indien hat ein Regierungsmitarbeiter ein Wasserreservoir auspumpen lassen, um sein hineingefallenes Handy wiederzubekommen. Der Lebensmittelinspektor habe bei einem Ausflug mit Freunden im Bundesstaat Chhattisgarh dort Selfies gemacht, berichtete die "Times of India" am Samstag.

Zunächst habe er versucht, sein Handy von Tauchern wiederfinden zu lassen. Als das erfolglos blieb, ließ er in drei Tagen Hunderttausende Liter Wasser aus dem Paralkot Reservoir im Distrikt Kanker pumpen, wie es hieß.

Aus dem Reservoir hätten zuvor oft Tiere getrunken, berichtete der örtliche Fernsehsender NDTV. Der Inspektor erklärte demnach, dass auf dem Smartphone behördliche Informationen gespeichert gewesen seien und er es deshalb habe retten wollen. Tatsächlich wurde das - zunächst nicht mehr funktionierende - Handy wiedergefunden, wie es weiter hieß. Der Mann sei allerdings nun wegen Missbrauchs seiner Position beurlaubt worden. Untersuchungen gebe es auch gegen mehrere Behördenmitarbeiter, die dem Auspumpen zugestimmt hätten.