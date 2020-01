Handwerk ist guter Dinge für das neue Jahr

Die gute Auftragslage stimmt positiv – Herausforderungen sind anzupacken.

Für 2020 stehen die Zeichen im Vorarlberger Gewerbe und Handwerk gut. Die Betriebe rechnen nicht nur mit einer guten Auslastung, sondern planen auch mehr Personal ein: „Es müsste nur zur Verfügung stehen“, betont Spartenobmann Bernhard Feigl. Trotz Fachkräftemangel sind bei etwas Geduld durchaus günstige Preise für beste Vorarlberger Handwerksqualität zu bekommen. Der Bedarf an Fachkräften bleibt eine der großen Herausforderungen der Branche, obwohl der größte Arbeitgeber in Vorarlberg – mit mehr als 11.000 Betrieben und rund 33.500 Beschäftigten – langfristig einen sicheren Lebensunterhalt garantiert. „Es gehen uns die Hände aus, nicht die Köpfe! Den Termin beim Rechtsanwalt bekommt man rasch, aber auf den Installateur muss man schon länger warten – und das wird sich in Zukunft verschärfen“, sagt Feigl.

Bei der dualen Ausbildung wird weiterhin auf Qualität und Qualifikation gesetzt: In 1057 Lehrbetrieben werden derzeit mehr als 3200 Lehrlinge ausgebildet. Die Lehre ist an den Bedürfnissen der Arbeitswelt orientiert und bietet eine optimale Verzahnung aus Praxis, fachtheoretischem Wissen und wichtigen Schlüsselqualifikationen. „Junge Menschen, die sich für eine solide Ausbildung entscheiden, haben tolle Berufsaussichten“, betont der Spartenobmann. Nicht nur in punkto Ausbildung werden die Zukunftsthemen Digitalisierung und Modernisierung wörtlich genommen. Das Thema ist wichtiger denn je, vor allem im Zusammenhang mit Onlinemarketing und Verkauf. „Was heute passiert, ist nicht mehr nur ein digitaler Wandel, sondern eine Transformation mit vielen Chancen. Diese müssen wir nützen und entsprechend auch bei der Servicierung ansetzen“, sagt Feigl: Etwa durch das KMU-Digital-Förderprogramm oder über die digitalen Werkstattgespräche, in denen relevante Entwicklungen und Möglichkeiten erörtert werden.