Handwerk hat in Vorarlberg Zukunft – arbeiten auf goldenem Boden

Arbeiten im Handwerk liegt im Trend. Die Betriebe haben eine überschaubare Größe, die Abwechlsung bei der Arbeit ist groß und auch heute gilt, was immer galt: Handwerk hat goldenen Boden.

Handwerker sind nicht nur heutzutage sehr gefragt, ihre Fertigkeiten überzeugen seit Jahrhunderten und machen auch den Mitarbeitern viel Spaß, denn sie können sich in einem meist kleinen Team mit ihren Fertigkeiten beweisen. Kunden schätzen Handarbeit aus der Region wieder mehr, erkennen auch, wie wichtig diese Betriebe für einen funktionierenden Lebens- und Arbeitsstandort sind. Handwerker sind es aber auch, die Nach­haltigkeit möglich machen.

Nachhaltigkeit ist Trumpf

Sie sorgen dafür, dass ihre Arbeit den Kunden langfristig Freude macht, egal in welchem Bereich – von den körpernahen Dienstleistungen über die Schneiderei bis zum Hausbau mit all seinen Facetten. Sie reparieren, was sonst entsorgt werden müsste.

Doch die Demografie sorgt auch bei den Vorarlberger Handwerksbetrieben für Sorgenfalten. Die Auftragsbücher sind voll, ein Arbeitsplatz im Gewerbe und Handwerk ist eine sichere Bank. Ein Blick in die Liste der Mangelberufe, also jene Branchen, in der Fachkräfte schwer zu finden sind, zeigt, die breite Vielfalt beruflicher Möglichkeiten, die im Vorarlberger Handwerk angeboten werden.

Doch sieht man sich die Arbeit im Gewerbe und Handwerk an, hat sie viele Vorteile. In Vorarlberg ist das Handwerk und Gewerbe der größte Arbeitgeber und auch der größte Lehrlingsausbildner. Die hohe Qualität und die Pflege der Handwerkstradition sorgen außerdem dafür, dass die Leistungen der Handwerker auch über die Grenzen hinaus bekannt sind.

Weltweit gefragte Leistungen