„Handmade – Corina Amann“ neu in der Marktstraße!

Am vergangenen Freitag, dem 17. März 2023, eröffnete die Hohenemserin Corina Amann ihr neues Baby- und Kindermodengeschäft in der Marktstraße.

Redaktion: Corina, erzähl uns doch mal zunächst ein bisschen was über dich persönlich.

Corina Amann : Ich bin 37 Jahre alt, wohne in Hohenems, bin verheiratet und Mama von zwei Jungs (sechs und acht Jahre alt). Bis zum Eintritt in die Karenz war ich als Kundenbetreuerin bei der Raiffeisenbank Hohenems tätig.

Am 5. April 2018 habe ich bereits mein Gewerbe für die Erzeugung von Babyaccessoires angelmeldet. Durch meine beiden Kinder bin ich dann zunächst auf die Idee und auf den Geschmack des Nähens gekommen. Im Jahr 2022 habe ich dann noch einen Kurs im WIFI für die Herstellung von Baby- und Kinderkleidung absolviert. Mein Firmenname „handmade – corina amann“ und gleichzeitig auch mein Logo „CoAm“ gibt es somit seit bald fünf Jahren. Und somit war der Weg zum eigenen Geschäft dann nicht mehr weit.

Hohenems ist meine Stadt. Für mich war immer klar, dass ich in Hohenems wohnen bleiben möchte. Für mich hat die Marktstraße einen ganz besonderen Charme. Die Entwicklung von Hohenems in den letzten Jahren find ich super! Und ich hoffe ganz ganz fest, dass es bald noch viele weitere tolle Geschäfte in der Marktstraße geben wird.