Handgreiflichkeiten - Grüner Mandatar Stammler tritt zurück

Nachdem er vergangene Woche in alkoholisiertem Zustand handgreiflich geworden ist, legt der Grüne Abgeordnete Clemens Stammler sein Nationalratsmandat mit sofortiger Wirkung zurück. Der Vorfall habe sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ereignet, teilte Stammler am Mittwochnachmittag in einer als Aussendung verschickten persönlichen Erklärung mit. Er ziehe nun die Konsequenzen.

Den Vorfall nennt Stammler einen "furchtbaren Fehler, der einem nicht passieren darf". Bei den beteiligten Personen habe er sich bereits entschuldigt und sie um Verzeihung gebeten. In seinem Leben sei "offensichtlich nicht alles in Ordnung", betonte Stammler, dass er sich professionelle Hilfe suchen werde. Er legte neben seinem Nationalratsmandat auch sein Mandat in der Oberösterreichischen Landwirtschaftskammer zurück.

Wer Stammler im Nationalrat nachfolgt, sei Sache der oberösterreichischen Grünen, hieß es auf APA-Anfrage aus dem grünen Klub.