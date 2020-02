Handgefertigter Blumenschmuck aus Hohenems

„Floristik ist mein Handwerk. Blumen sind meine Leidenschaft. Sie berühren das Herz und sind Balsam für die Seele!“ So präsentiert Sarah Melojer ihr neues Blumen- und Dekorationsfachgeschäft in Hohenems.

Sie freut sich riesig, seit 1. Februar 2020 mit „Grünzeug“ ihren lang gehegten Traum der Selbstständigkeit gestartet zu haben. Mit viel Liebe zum Detail kreiert sie individuelle Kränze, Gestecke, Schalen und Dekorationen mit saisonal und heimisch Gesammeltem sowie ausgewählten Exoten.

Das Hauptaugenmerk liegt in der Trauerfloristik. Mit ihren Blumenkreationen versucht Sarah Melojer, die dunklen Tage mit gutem Blumenduft und passenden, dezenten oder bunten Farben etwas zu erhellen. Der Mensch mit seinen Gefühlen, Erinnerungen und Wünschen steht dabei im Vordergrund. Dafür bietet sie auch Hausbesuche an. Es soll ein schöner und persönlicher Blumenschmuck für den Abschied entstehen. Auf Wunsch bepflanzt und pflegt Melojer beispielsweise auch Gräber ganzjährig oder saisonal bzw. einmalig, wie zum Beispiel für Allerheiligen.

Die schönen Anlässe im Leben gehen natürlich ebenfalls nicht ohne Blumen an ihr vorbei. Bestellungen für besondere Tage wie Muttertag, Valentinstag oder Geburtstage nimmt sie gerne an. Die Werkstücke können direkt in Hohenems abgeholt oder auf speziellen Wunsch zugestellt werden.

Das Angebot umfasst auch Blumendekorationen für Hochzeiten in Vorarlberg. Brautsträuße, Anstecker, Auto- und Tischdekorationen sind meistens die Hauptaugenmerke eines Brautpaars.

Herausforderungen, wie spezielle Räumlichkeiten oder Festzelte, sind Ansporn für Melojer, ihre Kreativität umzusetzen. Dabei geht es darum, Wände, Stühle und alles Mögliche in Szene zu setzen, um eine stimmige Wirkung zu erzielen.