Handelsstreit belastet asiatische Börsen

Die asiatischen Aktien haben am Mittwoch nachgegeben. Auf die Stimmung der Anleger drücken weiterhin die Spannungen zwischen USA und China, die die Hoffnungen auf ein Abkommen im Handelsstreit in dieser Woche trüben und das globale Wirtschaftswachstum belasten. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,7 Prozent tiefer bei 21.431 Punkten.

Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,5 Prozent und lag bei 1579 Punkten. Die Börse in Shanghai lag unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,2 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,3 Prozent.

Die US-Regierung hatte am Dienstag Visabeschränkungen für chinesische Unternehmen und Beamte wegen der Unterdrückung muslimischer Minderheiten verhängt. Die chinesische Regierung prangerte den Schritt als Einmischung in seine inneren Angelegenheiten an. Chinesische Unternehmen können seitdem keine US-Technologie ohne Genehmigung der US-Regierung beziehen.