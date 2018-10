Handelskonflikt hemmt US-Wirtschaft

US-Präsident Donald Trump hat durch den Handelskonflikt mit China der brummenden Wirtschaft seines Landes im Sommer einen Dämpfer verpasst. Im Zeitraum Juli und September stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 3,5 Prozent, wie das Handelsministerium am Freitag auf Basis vorläufiger Daten mitteilte.

Im Frühjahr hatte es noch ein Plus von 4,2 Prozent gegeben. Die Amerikaner zeigten sich ausgabefreudig: Der Konsum legte mit einem Plus von 4,0 Prozent so stark zu wie seit fast vier Jahren nicht mehr. Allerdings wurde das Wachstum durch schwächere Sojabohnen-Exporte gebremst, die inmitten des von Trump ausgelösten Zollkonflikts mit China sanken.