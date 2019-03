Handelsketten und Einkaufszentren

Die flächendeckende Nahversorgung im Ländle und damit das Engagement um die Zufriedenheit unserer treuen Kunden motiviert unsere selbstständigen Spar-Kaufleute, Marktleiter sowie unsere 3500 Beschäftigten in Vorarlberg täglich zu Höchstleistungen.

Der Mensch steht im Mittelpunkt unserer Arbeit rund um die Vielfalt an Lebensmitteln. Es galt und gilt, den vielen Ansprüchen der Ernährungstrends und –anforderungen gerecht zu werden. Diese immer größer werdende Produktpalette nicht nur in Supermärkten, sondern auch in kleinen Dorfläden anzubieten, erfordert eine ständige Anpassung und Modernisierung unserer Verkaufsstätten und der Großhandelslogistik. Ein tolles Beispiel für gelungene Nahversorgung ist unsere jüngste Geschäftseröffnung des Spar-Marktes Hammerer in Egg-Großdorf.

Gerhard Ritter, Geschäftsführer Spar Vorarlberg