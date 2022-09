Handelseinnahmen steigen heuer nur wegen Inflation

Drei bis vier Milliarden Euro dürften Österreichs Haushalte heuer im Handel mehr ausgeben als 2021 - sie bekommen dafür aber nicht mehr Produkte. Denn die Differenz - im Schnitt 760 Euro pro Haushalt - werde von der Inflation aufgefressen, sagte Andreas Kreutzer, Chef des Branchenradar.com, am Dienstag vor Journalisten. Das seien noch Ausgaben ohne Energie, Mieten, Treibstoffe. In Summe dürfte der Umsatz des Handels heuer zwar nominell zulegen - real aber leicht schrumpfen.

Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands, warnte in der gemeinsamen Pressekonferenz, dass laut einer Umfrage heuer 6.000 Händler schließen könnten - viele davon still und ohne Insolvenz. Das werde in manchen Innenstadtlagen das Stadtbild negativ verändern, warnt Will und fordert eine stärkere Unterstützung für den Handel. Insbesondere kritisiert er das bisher angekündigte Hilfspaket der Regierung für energieintensive Betriebe. Demnach sollen Unternehmen, deren Energiekosten mehr als drei Prozent der Produktionskosten ausmachen, eine Unterstützung erhalten. Entgegen den Ansagen der Regierung würden "praktisch keine" Handelsbetriebe unter diese Regelung fallen, ärgert sich Will. Dabei sei dies unter EU-Recht nicht die einzige Möglichkeit, Firmen zu helfen. Denn es gebe auch eine Bestimmung, wonach jene Betriebe, deren Energierechnung sich mehr als verdoppelt hat, Förderung erhalten können. Das würde für viele Händler gelten, sei bisher in Österreich aber nicht vorgesehen, kritisiert Will. Abgesehen von der Kurzarbeit würden andere Branchen im Vergleich zum Handel bei Förderungen bevorzugt, das sei schon in Coronazeiten so gewesen, findet Will.