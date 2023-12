Handelsangestellte setzen Warnstreiks fort

Nach den abgebrochenen Kollektivvertragsverhandlungen im Handel hat die Gewerkschaft ihre Protestmaßnahmen auch am Dienstag fortgesetzt. Im Gewerbepark Stadlau in Wien und im Traisencenter und Spatzern in St. Pölten haben in der Früh zweistündige Warnstreiks stattgefunden. In Stadlau legten die Beschäftigten etwa bei Lidl, dm, Eurospar und Forstinger die Arbeit teilweise nieder, Kunden seien informiert und Flugblätter verteilt worden, so die Gewerkschaft zur APA.

In St. Pölten fanden Warnstreiks bei Metro, Hofer, BillaPlus, Interspar und Lidl statt. Auch für Mittwoch sind weitere Warnstreiks geplant. Die Gewerkschaft will für die rund 430.000 Angestellten im Handel einen gestaffelten Gehaltsabschluss zwischen 8,48 und 9,38 Prozent erreichen. Die Arbeitgeber boten 8 Prozent.

In der Nacht von Freitag auf Samstag scheiterte die sechste Verhandlungsrunde nach fast zehn Stunden. Einen weiteren Gesprächstermin gibt es nach wie vor nicht. Vermutlich wird ein Abschluss erst im neuen Jahr gelingen.