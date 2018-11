Handels-KV: Keine Einigung in dritter Runde

Die dritte Kollektivvertragsrunde im Handel hat am Dienstag wie erwartet keine Einigung zwischen Gewerkschaft und Wirtschaftskammer gebracht. Es geht um die Gehaltserhöhungen und rahmenrechtlichen Änderungen für über 400.000 Angestellte und 15.000 Lehrlinge im Einzel-, Groß- und Kfz-Handel. Die Vorstellungen bei der Erhöhung der Gehälter liegen noch sehr weit auseinander.

“Wir liegen da so weit auseinander, dass ich das gar nicht kommentieren möchte”, sagte Arbeitgeber-Chefverhandler Peter Buchmüller Dienstagabend zur APA. Wie hoch das Gehaltsplus ausfallen soll, wurde nicht kommuniziert. “Die Angestellten im Handel haben sich Respekt und Wertschätzung für ihre Leistung und damit eine kräftige Gehaltserhöhung verdient. Ein Motivationsschub für das kommende Weihnachtsgeschäft wäre jetzt angemessen”, findet der Vorsitzende des Wirtschaftsbereichs Handel in der GPA-djp, Franz Georg Brantner. Die Sozialpartner in der richtungsweisenden Metallindustrie haben sich am Sonntag auf Gehaltserhöhungen zwischen 3,0 bis 4,3 Prozent geeinigt. Im Durchschnitt betrug das Plus 3,46 Prozent.