Handels-KV - GPA fordert mehr als 9,2 Prozent Gehaltsplus

Die Gewerkschaft fordert bei den nächste Woche startenden Kollektivvertragsverhandlungen für die rund 430.000 Handelsangestellten ein Gehaltsplus über der Inflationsrate der vergangenen zwölf Monate. Von Oktober 2022 bis September 2023 lag die Inflation bei 9,2 Prozent. Aufgrund der hohen Teuerung brauche es "eine faire und dauerhafte Erhöhung der Gehälter und Lehrlingsentschädigungen", so die gewerkschaftliche Chefverhandlerin Helga Fichtinger von der GPA.

Wirtschaftlich florierende Unternehmen könnten auch zusätzlich eine steuerfreie Einmalprämie auszahlen, sagte die GPA-Vertreterin am Donnerstagabend vor Journalisten in Wien. Wie im Vorjahr wies die Gewerkschafterin den Wunsch der Arbeitgeber zurück, die Teuerungshilfen der Regierung in den Kollektivvertragsverhandlungen zu berücksichtigen. Auch eine KV-Öffnungsklausel für angeschlagene Handelsunternehmen, eine kürzere Betrachtungsdauer der rollierenden Inflation oder eine KV-Differenzierung nach einzelnen Handelsbranchen ist für die gewerkschaftlichen Verhandler Fichtinger und Martin Müllauer kein Thema.