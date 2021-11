Handel zittert um Weihnachtsgeschäft

Für den Handel stehen die wichtigsten Wochen des Jahres bevor. In die Höhe schnellende Coronazahlen, ein Lockdown für Ungeimpfte und ein drohender Lockdown für alle lässt die Branche um das Weihnachtsgeschäft zittern. Derzeit dürfen nur geimpfte oder genesene Personen (2G-Regel) im Non-Food-Handel shoppen. Der Wegfall der ungeimpften Kundinnen und Kunden lässt die durchschnittlichen Ausgaben im Schnitt um 30 Mio. Euro pro Tag sinken, zeigen Berechnungen der JKU.

Der aktuelle Lockdown für Ungeimpfte würge die langsame Konjunkturerholung im stationären Non-Food-Handel wieder ab, räumten die Handelsexperten der Johannes Kepler Universität Linz, Ernst Gittenberger und Christoph Teller, am Mittwoch ein. Ungeimpfte dürfen derzeit nur noch im Lebensmittelhandel, Tierbedarfshandel oder in Drogerien einkaufen, nicht aber im Modehandel, in Elektrogeschäften, Spielzeugläden, im Möbel- oder Buchhandel.