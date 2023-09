Handel sucht Antworten auf Arbeitskräftemangel

Die heimische Handelsbranche kämpft mit großen Herausforderungen: Rückläufige Realumsätze, Arbeitskräftemangel, stark gestiegene Energiekosten und mehr digitale Mitbewerber aus dem Ausland sowie höhere Nachhaltigkeitsstandards bestimmen die Agenda. "Wir brauchen eine gemeinsame Kraftanstrengung", sagte Handelsobmann Rainer Trefelik beim WKÖ-"Handelstag" am Mittwoch in Wien. Statt Katastrophenstimmung gehe es vielmehr um "Optimismus und Perspektiven".

Für WKÖ-Präsident Harald Mahrer ist im heimischen Handel "das Glas ein bisschen mehr als halb voll". "Persönliches Beraten" sei in Zeiten der Digitalisierung eine "gigantische Chance" für Handelsbetriebe. Generell gebe es "sehr innovative" Lösungen im Handel, etwa in Asien. Mahrer erwartet insgesamt "große Umbrüche" für den stationären Handel und Großhandel in Österreich. Arbeitskräftemangel aufgrund der alternden Bevölkerung wird für den WKÖ-Chef "eine zentrale Schlüsselfrage für die Gesamtwirtschaft". Es gehe nun darum, "richtige Rahmenbedingungen" zu schaffen. "Um diese Anreize werden wir in der Sozialpartnerschaft ringen", sagte Mahrer. Dass sich Branchen gegenseitig die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abwerben, sei kontraproduktiv.