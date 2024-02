Handel steht in der Kritik der heimischen Putenmäster

Die heimischen Putenmäster sind in Aufruhr. Im Visier ist einmal mehr der Handel, der Putenfleisch unter Standards verkaufe, die hierzulande verboten sind. Laut einem Bericht der Initiative "oekoreich" führen die Supermarktketten Spar und Maximarkt Putenfleisch des italienischen Herstellers AIA, der toe trimming anwendet. Dabei werden die Krallen der Küken bereits kurz nach dem Schlüpfen weggeschmolzen, damit sich die Tiere nicht gegenseitig verletzen.

"Der Handel und Leute, die das in Österreich in Umlauf bringen, haben die rote Linie überschritten. Das ist Tierqual hoch Drei. In Österreich ist das gesetzlich strengstens verboten", sagte der Obmann der Geflügelwirtschaft Österreich, Markus Lukas, am Dienstag bei einem Pressegespräch. Spar habe schriftlich mitgeteilt, Produkte der Firma auszulisten, so Lukas.