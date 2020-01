Handel setzt auf Erlebnisse

Die Vorarlberger Händler gehen die digitale Transformation proaktiv an.

Die digitale Transformation ist gerade im Einzelhandel sehr dynamisch. Neben neuen Betriebsformen und Erlebnishandel fließt immer mehr Technik in die Verkaufs- und Abwicklungsprozesse ein. „Handel bedeutet Veränderung: Wir sehen die digitalen Märkte als Chance und ermutigen unsere Händler, die digitale Transformation proaktiv anzugehen“, gibt KommR Theresia Fröwis, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Vorarlberg (WKV) die Richtung vor. Sie ist überzeugt, dass der stationäre Handel nicht an Bedeutung verlieren wird: „Die Digitalisierung bietet interessante Möglichkeiten, um etwa das Kunden- und Warenmanagement zu verbessern oder neue Kundengruppen zu erschließen. Im Kern lebt der Handel aber von Erlebnissen, Produkten zum Anfassen und dem persönlichen Austausch. Wenn also Qualität, Service und Kundenorientierung stetig angepasst werden, sich Unternehmer mit Herzblut und den besten Mitarbeitern ins eigene Geschäft einbringen, lohnen es die Kunden mit Zufriedenheit und Treue.“

Handel ist ein stabiler Arbeitgeber

Der Handel ist ein stabiler Arbeitgeber in der Region und eine wichtige Säule unseres Wirtschaftsstandorts. Der stetige Zuwachs an Beschäftigten ist zudem Qualitätskriterium“, erklärt sie. Die über 5.500 Handelsbetriebe in Vorarlberg beschäftigen aktuell 21.300 Arbeitnehmer und bilden rund 830 Lehrlinge aus. Damit zählt der Handel zu den wichtigsten ausbildenden Branchen in Vorarlberg. Die Handelsbetriebe sind gefordert, ihre Mitarbeiter auf künftige Herausforderungen und die damit einhergehenden beruflichen Anforderungen bestmöglich vorzubereiten.

Neues Ausbildungsangebot

„Deshalb legen wir den Fokus auch in diesem Jahr verstärkt auf die Themen Lehre und Ausbildung. Um der Digitalisierung in der Ausbildung der Nachwuchskräfte künftig noch stärker Rechnung zu tragen, wurde im Handel zudem ein fundiertes neues Ausbildungsangebot auf den Weg gebracht: Den Lehrberuf E-Commerce-Kauffrau/-mann. Damit werden laut Spartenobfrau Fröwis neue Wege im Handel beschritten: „Dieser Lehrberuf ist eine gute Ergänzung zu den bisherigen klassischen dualen Ausbildungswegen im Einzel- und Großhandel und in das System der kaufmännisch-administrativen Lehrberufe eingepasst.“ Die Absolventen können nicht nur Onlineshops aufbauen und betreuen, sondern auch Webanalysen zum Kaufverhalten durchführen sowie Schlüsse zur Optimierung der Kundenorientierung ziehen. Es werden Statistiken erarbeitet, Datenbanken gepflegt und Berechnungen durchgeführt. „Mit diesen modernen Ausbildungsmöglichkeiten wollen wir die Fachkräfte von morgen fit für die digitalen Herausforderungen machen, denn gut ausgebildete Mitarbeiter sind die beste Visitenkarte für ein Unternehmen“, betont Spartenobfrau Fröwis.