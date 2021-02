Handel meldet 15 Mrd. Euro Umsatzrückgang

Die Coronapandemie mit wochenlangen Lockdowns hat viele Bereiche des Handels hart getroffen. Der nominelle Umsatz im Einzel-, Groß- und Kfz-Handel ging von Jänner bis November 2020 um 15 Mrd. Euro oder 5,6 Prozent zurück. Besonders stark gingen die Erlöse im Gesamtjahr 2020 bei Bekleidung (-25 Prozent), Spielwaren (-20 Prozent) und Schuhe (-17 Prozent) zurück. Umsatz-Krisengewinner sind Händler im Bereich Online (+17 Prozent), Lebensmittel (+9 Prozent) und Möbel (+5 Prozent).

Im gesamten Einzelhandel gab es 2020 ein nominelles Erlösplus von 0,1 Prozent, von Jänner bis November wurde im Großhandel um 7,2 Prozent und in der Kfz-Wirtschaft um 11,6 Prozent weniger eingenommen. Die Zahlen basieren auf vorläufigen Daten der Statistik Austria und wurden vom Economica-Institut im Auftrag der Wirtschaftskammer WKÖ analysiert. "Die Krise hat mit wenigen Ausnahmen alle Handelssektoren schwer getroffen", sagte WKÖ-Handelsobman Rainer Trefelik am Freitag bei einer Online-Pressekonferenz. "Der Durchschnittswert bildet nicht die reale Situation ab." Man müsse tiefer in die Branchen hineinschauen, auch regional.