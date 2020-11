Handel macht Stimmung fürs Weihnachtsgeschäft

Während Wetter und Corona-Pandemie keine Weihnachtsstimmung aufkommen lassen, versucht der Handel das Shopping schmackhaft zu machen. Mitten im Lockdown weisen heute Handelsvertreter auf einen Trend zu "Homing" hin - und die passenden Helfer dabei.

"Produkte, die Anfang des Jahres noch 'nice-to-have' waren, sind nun zu unverzichtbaren Helfern in Küche, Haushalt und bei der Körperpflege geworden. Sie sind eben Alltagshelden in der aktuellen Coronavirus-Krise, die unseren Kunden das 'New Normal'-Leben maßgeblich erleichtern", so Gabriele Eder, Obfrau des Elektrokleingeräte Forums. Beispiele seien Tischgriller, Slow Cooker, Reiskocher, Dampfgarer, Heißluftfritteusen und Küchenwaagen.