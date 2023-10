Handel Gewinner KRAMERs GmbH

Ein „Kramer-Laden“, der für Nahversorgung steht

Nahversorger in ländlichen Gebieten müssen mehr können, als nur Waren anzubieten. Der Dorfladen als sozialer Treffpunkt ist für Klaus Kramer und sein engagiertes Team ein essenzieller Bestandteil des Dorflebens. Vor fünf Jahren wagte der ehemalige Post- und Bankwesenfachmann den Schritt ins Ungewisse und übernahm den alten Dorfladen in Doren und baute ihn Schritt für Schritt neu auf.

Lebensmittelhändler und Dienstleister

Neben dem Spar-Sortiment haben auch kleine Produzenten aus der Region die Möglichkeit, ihre Waren zu verkaufen. Das 2018 ins Leben gerufene Konzept, das von der Gemeinde von Anbeginn unterstützt wurde, entpuppte sich als Vorzeigeprojekt. So sehr, dass vor zwei Jahren auch die Gemeinde Riefensberg auf ihn zukam und ihn bat, dasselbe auch dort zu realisieren. Was Kramer auch tat. Freilich ist die Nahversorgung auch sehr stark mit der Nachhaltigkeit verknüpft. Seine Spar-Märkte sind deshalb mit einer Wärmerückgewinnungsanlage ausgestattet, die 80 Prozent des gesamten Bedarfs abdeckt. Den Rest steuern die örtlichen Biomasse-Heizwerke bei. Am Dach des Mehrzweckgebäudes in Doren ist eine PV-Anlage angebracht. Waren werden zudem per E-Auto geliefert.