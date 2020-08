Handel erwartet schwierige Herbstlohnrunde

Beschäftigte der Supermärkte wurden als Heldinnen und Helden gefeiert. Im Herbst soll sich das nach Ansicht der Gewerkschaft in höheren Gehältern niederschlagen. Doch während der Lebensmittelhandel ganz gut dasteht, rollt im Modebereich bereits die Insolvenzwelle. "Die Kollektivvertragsverhandlungen werden schwierig. Wir werden differenzieren müssen", sagte WKÖ-Handelsobmann Rainer Trefelik.

"Die Variante, dass wir nicht alle in einen Topf schmeißen, dem kann ich viel abgewinnen. Es ist gut, wenn man neue, kreative Wege geht", so Trefelik im APA-Gespräch. Er führt die Verhandlungen heuer erstmals auf Arbeitgeberseite. Die Gewerkschaft hat sich zuletzt für Einmalzahlungen ausgesprochen, die sich am betriebswirtschaftlichen Erfolg des jeweiligen Unternehmens orientieren sollen. Wer gut verdiente, soll mehr bezahlen. Wer nicht gut verdiente, soll dennoch so viel zahlen, dass die Kaufkraft gesichert und gestärkt wird.